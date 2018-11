Marchan en CDMX por caso Ayotzinapa

Cd. de México.- A 50 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y compañeros marchan del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez.

Sobre Paseo de la Reforma, los manifestantes avanzan gritando consignas como "Ayotzi vive, la lucha sigue", "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".

Entre los contingentes están maestros de la Sección 22 de la CNTE, integrantes del Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares, y estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Durante la movilización, padres de los normalistas se detuvieron en el antimonumento por los 43, ubicado en Paseo de la Reforma, para realizar un pase de lista y exigir la presentación con vida de los jóvenes.

Los organizadores han confirmado que en la protesta, la última durante este sexenio, se prevé la quema de una efigie del Presidente Enrique Peña Nieto.

También sobresalen otras figuras como la de la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo, así como de Emilio Chuayffet y Otto Granados, ex Secretario y actual Secretario de Educación Pública, aunque éstas no están equipadas con juegos pirotécnicos.