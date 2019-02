Marchan contra violencia hacia mujeres en CDMX

Cd. de México.- Alrededor de 4 mil personas, en su mayoría mujeres, marchan sobre Paseo de la Reforma al cruce con Juárez en protesta por los recientes intentos de secuestro en el Metro y la violencia contra las mujeres.

"Porque no, que te dije que no, pendejo, no, mi cuerpo es mío yo decido, tengo autonomía, yo soy mía", gritan en consigna las manifestantes.

El contingente partió del Monumento a la Madre cerca de las 15:45 horas y es encabezado por un grupo de ciclistas que mantienen una línea al frente.

Al grito de "hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal", las mujeres exigen a las autoridades justicia por los feminicidios ocurridos en la Ciudad.

A su vez, mujeres y hombres de todas las edades que se sumaron a la protesta, exigen poner fin a la violencia en género.

La marcha continuará su recorrido hasta el Zócalo capitalino, donde se espera que miembros de asociaciones civiles hagan un pronunciamiento.

Al frente de la marcha también se sumaron familiares de víctimas, como el de Diana Velázquez Florencio, de 24 años, quien fue plagiada, violada y asesinada el 2 de julio de 2017 en el municipio mexiquense de Chimalhuacán, en el que, desde 2011, se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG).

De acuerdo con la madre de Diana, el Ministerio Público demoró cuatro días en iniciar la búsqueda de su hija, argumentando ésta debía estar con su novio.