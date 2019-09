Marchan contra violencia de género en CDMX

Cd. de México.- Activistas y madres de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio marchan del Monumento de la Revolución al Ángel de la Independencia.

El contingente de mujeres avanza sobre Paseo de la Reforma, portando banderas rojas y verdes, y gritando consignas como "Las mujeres que asesinaste no morirán, no morirán".

Sobresale una lona blanca con letras rojas en la que se lee la frase: "Tlalpan #1 en feminicidios", Alcaldía gobernada en la pasada administración por la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En otras cartulinas hay mensajes dirigidos a la actual Alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves.

"Aceves prefiere reunirse con antreros de Acoxpa antes que atender a mujeres que pedimos alerta de violencia de género en Tlalpan", dice un cartel.

La mayoría de las mujeres viste de color negro y algunas marchan con el rostro cubierto.

Antes de que iniciara la marcha, las mujeres se concentraron en el Monumento a la Revolución, donde varias realizaron pintas en espacios públicos, cubriendo su rostro y con la leyenda "Monumentos protegidos, mujeres desprotegidas".

En conferencia previa a la movilización, las madres de víctimas y activistas feministas anunciaron que la protesta es una exigencia al Estado mexicano para que garantice el acceso a la justicia y a la búsqueda de todas las víctimas.

Esto, señalaron, tomando en cuenta que, en el primer semestre de 2019, mil 610 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y diariamente se reportan 51 violaciones perpetradas en contra de mujeres en México.

María del Carmen Volante Velásquez, madre de Pamela Gallardo Volante, una joven de 23 años que desapareció el 5 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México, acusó que en la búsqueda de su hija ha persistido la impunidad.

"El Gobierno no ha querido reconocer los casos de desaparición forzada y yo pido apoyo en el cambio de este Gobierno porque no lo he tenido, realmente no ha habido una búsqueda para Pamela. Todo se nos va en peticiones, pero no tienen protocolos de búsqueda ni para Pamela ni para ninguna de las chicas desaparecidas. Si el Estado no nos devuelve a nuestras hijas desaparecidas, seguiremos saliendo a gritar la protesta de cuándo van a voltear a ver a nuestras hijas desaparecidas", expresó.

Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, quien fue asesinada el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, exigió al Estado mexicano una sentencia que siente un precedente de no repetición en contra de la ex pareja de su hija, quien está detenido desde hace tres años por su presunta responsabilidad en el homicidio de la joven.

Activistas feministas explicaron que esta movilización tendrá un carácter separatista, por lo que los hombres que participen irán al final de los contingentes, sin excepción.

Además, solicitaron a la prensa su apoyo en el envío de corresponsales mujeres para documentar el recorrido de la marcha.