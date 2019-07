Marchan contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

Cientos de personas marcharon este domingo en al menos 16 entidades del país en rechazo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes cuestionaron sus decisiones sobre la relación con Estados Unidos y Centroamérica, así como temas en materia de económica, política y social, y demandaron su renuncia.

En la Ciudad de México, se demandó el cumplimiento de cinco ejes: no a la consulta para la revocación de mandato, reactivación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, detener los recortes en Salud Pública, abatir los índices de desempleo y cambiar la estrategia para combatir la inseguridad.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hubo 5 mil asistentes; los organizadores calcularon entre 35 mil y 50 mil personas que marcharon del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia.

Las consignas que más se escucharon fueron las que exigían la salida del mandatario a un día de cumplirse el primer aniversario de su triunfo electoral: "¡A mano alzada, queremos que se vaya!", "¡Queremos progreso, no retroceso!", "¡López dictador, López dictador!", gritaban.

Al mismo tiempo, en otros 15 estados del país, cientos de personas se manifestaron contra el Jefe del Ejecutivo federal, quien este lunes cumple un año como Presidente de la República.

Una de las marchas más nutridas se dio en León, Guanajuato, donde a mano alzada el expresidente Vicente Fox y cientos de personas exigieron la renuncia del Presidente por "traición a la patria". Ahí, exigieron a Fox no participar pero el exmandatario se mantuvo en la protesta.

También se registraron movilizaciones en Monterrey, Mérida, San Luis Potosí, Hermosillo, Guadalajara, Colima, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Tampico.

Además, en Pachuca, Culiacán, Aguascalientes, Puebla, Xalapa, Querétaro y Saltillo, entre otras.