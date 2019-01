Marchan a favor y en contra de Maduro en Venezuela

Caracas, Venezuela .- Manifestaciones a favor y en contra del Presidente Nicolás Maduro llenaron las calles de Venezuela.

Las movilizaciones iniciaron desde diferentes puntos de Caracas en un intento de la Oposición por demostrar que recuperó su fuerza en las calles y que logró reagruparse para enfrentar al Gobierno de Nicolás Maduro en el inicio de su segundo sexenio.

A su vez el Presidente, agobiado por crecientes presiones internacionales, también llamó a movilizaciones similares en una nueva medición de fuerzas con sus contrincantes.

Rodeado de opositores, el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó tomo posesión como 'Mandatario interino', aunque el Gobierno de Maduro no reconoce su autoridad.

"¡Y va a caer, y va a caer, este Gobierno va a caer!" fue una de las consignas más repetidas.

Aunque la consigna de las movilizaciones en respaldo al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es "las calles son del chavismo" esta no se compaginó con la escena de este miércoles, pues los simpatizantes del oficialismo no salieron masivamente como sí sucedía hace unos años.

El chavismo gobernante convocó a sus seguidores en lo que llamaron defensa de la paz y la democracia en puntos del oeste, centro y este de la capital venezolana y es en las zonas aledañas a ellos donde se observan personas.

Los asistentes variaban entre los que decían apoyar al Presidente, empleados públicos que preferían no ofrecer declaraciones y los que esperaban recibir comida por su asistencia.

En una avenida del centro de Caracas, Alejandro García trabajador del Centro Nacional del Disco, un ente público, aseguró a EFE que lo que mueve este tipo de movilizaciones son los ideales de que salir adelante que, a su juicio, representa el Presidente Maduro.

García, de 33 años, ataviado con ropa que lo identifica como empleado público y una gorra con la cara del Ché Guevara, cree que la plataforma internacional que no reconoce a Maduro está liderada por un Estados Unidos en busca de quedarse con el territorio y recursos de Venezuela.

Alejado de la zona de congregación, un camión repartía combos con un sandwich, un jugo, una fruta y tres golosinas a los marchistas que hacían una larga fila a la que se incorporaba incluso gente que no hacía parte de la movilización.

Uno de ellos, que no quiso identificarse, dijo a EFE que no le importaba la marcha.

"No he comido desde anoche y voy a tratar de aprovechar si me dan algo", afirmó.

Cientos de miembros de la Guardia Nacional (policía militarizada) permanecían apostados en Chacaíto, zona del este de Caracas en la que se reuniría parte del chavismo, a pocos metros de Chacao, donde llegaría la movilización convocada por la Oposición.

Por las calles aledañas ya se movilizaban grupos de opositores, lo que hacía más evidente la escasa convocatoria de los afectos de Maduro, quienes les gritaban: "pueblo escucha, únete a la lucha".

Maduro llamó ayer a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin dejar de advertir que el Gobierno de Estados Unidos y algunos sectores de la oposición venezolana quieren que se desate el caos y la violencia en medio de estas protestas.

Desde el amanecer, la Policía tomó algunas calles del centro y el este de la capital donde se realizarán las marchas. En la céntrica Plaza Venezuela fueron apostados varios centenares de guardias nacionales con equipos antimotines y camiones cisterna y blindados.

Las principales autopistas y avenidas capitalinas amanecieron con escasa presencia de vehículos y transeúntes, y numerosos comercios no abrieron sus puertas.

Horas antes del inicio de las marchas se registró un incidente en la barriada de clase media del Paraíso, en el oeste de la capital, donde decenas de guardias nacionales dispersaron con gases lacrimógenos a centenares de manifestante opositores que se concentraban para la movilización, dijo el dirigente opositor Jesús Armas.

La noche del martes, se registraron por segundo día consecutivo algunas protestas callejeras en algunas barriadas pobres del norte y el oeste de la capital en rechazo al gobierno de Maduro, reportaron medios locales.