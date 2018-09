Marcelo Córdoba participará en la serie de Silvia Pinal

Marcelo Córdoba dará vida a Arturo de Córdova, uno de los galanes más icónicos del cine nacional, en la serie biográfica de Silvia Pinal, al tiempo que se prepara para el estreno en Azteca Uno de "La Bandida", con Sandra Echeverría.

En entrevista con Notimex, el actor de origen argentino platicó en torno a esta nueva producción, cuyo lanzamiento se espera sea en las próximas semanas de septiembre con la autorización de la primera actriz.

"Es una historia muy rica, en la que yo hago el personaje de Arturo de Córdova, el galán que sostuvo un tórrido romance con la diva del cine nacional, durante el rodaje de un par de películas", apuntó emocionado.

Destacó que son cinco episodios en los que se aborda esta historia de amor, que para él fue muy bonita como se narró en la serie, pues se hizo una excelente ambientación de la época, "hasta se recreó parte de la cinta 'Un extraño en la escalera', que fue la primera que hicieron juntos".

Indicó que también grabaron en Acapulco, "hicimos un gran trabajo y espero que a la gente le guste, además de que me caracterizaron tan bien que me parezco mucho, lo cual me asombra, de verdad".

Este no es el único proyecto que tiene en espera Marcelo, ya que será un aguerrido revolucionario en la serie "La Bandida", en la que dará vida a "Martín" al lado de Sandra Echeverría y Julieta Grajales.

"Yo estoy en la primera etapa de la serie que está situada en la época de la Revolución. Seré el hermano de Ianis Guerrero, que es el interés amoroso de la Bandida", comentó el actor de telenovelas como "Por ella... soy Eva".

Compartió que en un principio su participación se pensó como un personaje pequeño; sin embargo, creció dentro de la historia y "quedó muy padre y creo que el próximo año que la estrenen podrán ver esta trama, interpretada por Julieta Grajales y Sandra Echeverría.

"Es divertido hacer estos proyectos de época porque te permiten remontarte a otros espacios de la historia y jugar a ser revolucionario y andar a caballo", comentó Marcelo Córdoba.