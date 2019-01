Marcelino: "Nos gustan más los delanteros que tenemos que Chicharito"

Valencia, España.

"Es imposible que brindemos por eso, tiene una gran trayectoria ("Chicharito") pero nos gustan más los delanteros que tenemos. A día de hoy, no vendrá nadie a no ser que alguna de las lesiones se alargue en el tiempo", añadió el técnico.



Sobre la posible salida de los delanteros Gameiro y Batshuayi, Marcelino declaró que "nunca sabes lo que puede pasar" y que solo piensa a corto plazo. "Lo que sabemos es que Kevin y Michy vienen con nosotros a Vitoria queriendo colaborar con el equipo", comentó.



En relación a ello, el técnico asturiano recalcó que le transmiten que "se quieren quedar" y que se les ha pedido que aumenten el rendimiento.



Por ello, Marcelino descarta el fichaje de otro delantero. "No contemplo la posibilidad de quedarnos con cinco delanteros, es masificar una posición y traería más problemas que beneficios, lo que tenemos que hacer es que mejoren los que tenemos", reconoció el entrenador.



El técnico asturiano reiteró que en el Valencia serían "poco profesionales" si decidieran deshacerse de un jugador solo por el rendimiento del último mes, y destacó, además, la complejidad del mercado de invierno por su poco tiempo de planificación y por darse en plena competición.