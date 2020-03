Marcado por los Power Rangers

El actor estadounidense David Yost, reconocido internacionalmente por interpretar a Billy Cranston en la primera temporada de la serie "Mighty Morphin Power Rangers", confesó su orgullo al ser un personaje tan importante entre los fans de los cómics.

"Nunca había estado en la ciudad de México antes, es una ciudad hermosa, amo a la gente y amo la cultura, ha sido genial", expresó el invitado a la edición 52 de la convención de cómics La Mole.

El Power Ranger azul platicó sobre su sentir respecto al éxito que su personaje tuvo a lo largo de los años.

MUY ESPECIAL

"Me cuentan cómo he influido en ellos para ser mejores individuos, para ser doctores, científicos o maestros y causarles querer ser mejores personas. Me siento especial de ser parte de ese show y ser ese personaje que causa a la gente querer ser mejor persona, es conmovedor".

Tras cuestionarlo sobre lo que dejó en su vida Billy Cranston, su personaje, David respondió:

"Mi personaje me hizo más sabio y aprendí del personaje Billy, quien era un nerd, pero era siempre fuerte y resiliente por dentro, (me enseñó) que todas las cosas son posibles y debes creer en ti mismo".

Yost dio un mensaje con relación al Covid-19: "El coranavirus es una situación de miedo a nivel global y doy lo mejor lavando mis manos. Invito a que los demás también lo hagan".