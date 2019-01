Marca un precedente

"Cabe mencionar que en muchos países ahorran en arte y cultura, mientras que en otros como en Hong Kong invierten en gigantescos edificios para el desarrollo de las artes". Abraham Lezama, bailarín, fotógrafo y cineasta

Reynosa avante cada vez muestra su crecimiento en todos los aspectos, pero ahora será en las arte que se marque un precedente con el primer Festival de Cine en Danza Reynosa "Teenek" que significa "Huasteco" en el dialecto Tamaulipeco Mexicano, evento creado y dirigido por Abraham Lezama reconocido fotógrafo, bailarín y ahora cineasta.

Este evento que se realizará los días 21 y 22 de enero en Cinepolis Plaza del Río, esta gestado desde la inquietud de dar otra cara de la cuidad, no solo malas noticias, ni balazos, sobre el concepto del festival su director comentó: "Más que géneros es un festival de cine en danza, que lo que calificó aparte de la coreografía, es la puesta en escena, grado técnico y equipo, entonces es una categoría más amplia que conlleva demasiados criterios, entonces este mix de dos tendencias, como es la cinematografía y la danza, es algo muy complejo y requiere ser curado por especialistas en diferentes áreas para poder conseguir algo como esto; este festival ya fue curado por que me está mandando su material Hong Kong y Finlandia, por lo que el material a exhibirse cuenta con la visión de oriente y de los países nórdicos así como la de Rusia y Dinamarca".

HAY DE TODO

Abraham Lezama comentó que este Festival de Cine en Danza Reynosa cuenta con documentales, ficción, y enfatizó que prácticamente no se habla en ninguno, ya que aquí lo más importante es la expresión de la imagen, la danza y la música.

Además explicó: "Este festival ha sido curado pues no se cuenta con los recursos para pedir material calificarlo y premiarlo, no hay los recursos, este festival esta empezando como muchos festivales, pues he tenido la oportunidad de acudir a muchos de ellos y en Finlandia aprendí mucho de sus festivales por que son de las personas que hacen mucho por el arte y coincido con su estilo de trabajo".

Y dijo:"Agradezco el apoyo y aprendizaje que he recibido de grandes porefesionales del cine como Carlos Saura Hijo, Janine Dijikmeir , Hanna Pajala y Jukka Rajala G. todos ellos han sido importantes en mi trayectoria en el mundo del séptimo arte".

Respecto a la realización de este festival indicó: "Será en Cinepolis Plaza del Río 21 y 22 de enero a las 19:30 horas, la entrada tiene un costo por que tenemos que recordar que Reynosa ya esta lista para eventos profesionales, es bueno que no se cobre; pero si queremos acceder a otro tipo de producto tenemos que pagar yo mismo tengo que pagar por derechos, y muchas cosas más por la misma trascendencia del evento, para que quede un buen registro histórico y hacer un buen papel, para demostrarle al mundo que Reynosa es mucho más que balas y malas noticias, que sepan que también existen personas que buscamos promover las bellas artes aún en estas situaciones poco complejas, por que la gente le dicen cine, y piensan en Marvel y héroes con capa, como dice Iñarritú, ahora con Cuarón que bueno que México esta tomando escena en una forma destacada y en mi evolución de danza, estoy mezclando las tendencias para crear un producto más complejo y me encanta que todavía más es la manera de como percibo la danza y la expreso".

DESTACADA TRAYECTORIA

Abraham Lezama manifestó que la idea de hacer este evento, es también por la experiencia que le ha dado ser parte de diferentes festivales alrededor del mundo:

"He estado en diferentes festivales, del 2015 a 2018 en Finlandia, Holanda, Hong Kong, Francia, Sala de Arte Público Siqueiros en CDMX, una de la películas que voy a presentar es la mía una coproducción con Finlandia "Objects in mirror are closer than they appeat" del director Jukka Rajala y donde se cuenta con las actuaciones de Helle Siljeholm y un servidor, además de la colaboración de Stefan Bakas en sonido; este filme esperamos llevarlo a Rusia este año para una prueba, pues se busca reabrir el Festival de la Cultura Iberoamericana que se hizo en 2001 con el curador Omar Godínez y Germán Céspedes y para el siguiente posiblemente para un festival más amplio".

Al cuestionarle si para alzar este proyecto ahora ya hecho una realidad, cuenta con apoyos municipales o gubernamentales afirmó: "No, este es un proyecto completamente independiente, yo no soy amateur, ya me han dicho en ocasiones que ya excedo en muchas cosas, pues implico países, festivales internacionales y que más, me hubiera encantado tener invitados, pero no tengo presupuesto, más sin embargo para mantener la escancia de un festival independiente, es preferible llevarlo de esta manera aunque sea más sufrido y empezar más despacio".

INDEPENDIENTE

Además mencionó: "Es que si algo sale bien, quiero ser yo el único responsable, un equipo con muchos sellos la experiencia me ha mostrado que no es lo mejor; me sorprende mucho que después de mi trayectoria, personas que no tienen ningún conocimiento, ni reconocimiento al respecto me quieren venir a decir como hacer las cosas, lo cual me parece chistoso, o quieren curar un trabajo de personas que exceden por mucho sus posibilidades, no es modestia pero se esta hablando de trabajo y por eso el curador del evento es Raymond Wong con una basta experiencia".

Respecto a los temas que abordarán dijo: "Las películas de China tienen intensos temas para lo que se recomienda discreción y serán pautadas al final del día, pero las demás son cien por ciento familiares, entendiendo que es arte expresivo, todos están invitados en el afán de que la gente que vaya las puedan apreciar, todas las películas son cortas, son cortometrajes, los que se van a presentar, estas películas no están en la red es cine completamente nuevo 2017 o 2018".

Para finalizar el nobel cineasta dijo: "Hago un llamado, ya que en esto de cinematografía los egos están muy elevados, y para hacer equipo se requiere mucha gente, quiero trabajar con gente creativa y realista".

SU CINTA. "Objects in mirror are closer than they appear" del director Jukka Rajala, con las actuaciones de Helle Siljeholm y Abraham Lezama.