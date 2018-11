Marc Martel estará en el concierto "Queen Sinfónico"

Puebla.

El próximo 20 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU), se llevará a cabo el concierto "Queen Sinfónico" con la actuación del cantante canadiense Marc Martel, el Quinteto Britania, el Coro Sinfónico y la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), bajo la dirección del maestro Alberto Moreno.

En octubre de 1981, la banda británica de rock Queen se presentó en Puebla donde ofreció dos conciertos, mismos que pasaron a la historia y se plasmaron en la memoria de cientos de personas que tuvieron la fortuna de vivir en aquella época.

A más de tres décadas de ese acontecimiento, el legado de Freddie Mercury y compañía sigue más vivo que nunca y una vez más Puebla vibrará al unísono de las canciones más representativas de la figura principal de la agrupación.

José Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico de la BUAP, dio a conocer que el programa reunirá a 180 artistas en escena, quienes interpretarán un total de 17 melodías emblemáticas de la agrupación, como "Bohemian rhapsody", "We are the champions", "We will rock you", "Don't stop me now", "Somebody to love", "Save me", "Killer Queen", entre otras.

"En esta ocasión, el Coro Sinfónico está preparando una coreografía totalmente distinta, lo cual le brindará un toque artístico a este espectáculo que deleitará a todos los espectadores", detalló.

A su vez, Alberto Moreno, director de la Orquesta Sinfónica de la BUAP, mencionó que él tuvo la oportunidad de ver a la banda en vivo durante una de sus presentaciones en Puebla en la década de los 80, por lo que es muy placentero recrear estas melodías que han marcado a más de una generación.

Asimismo, refirió que esta orquesta -con una trayectoria de 13 años- se caracteriza por su carácter institucional y apertura mental de sus músicos, lo cual les permite interpretar diversos estilos, desde lo clásico hasta lo contemporáneo.

Gracias a su voz privilegiada, similar a la del mismo Freddie Mercury, Marc Martel fue seleccionado por los integrantes originales de Queen, Bryan May y Roger Taylor, para participar en la gira "The Queen Extravaganza", la cual fue un éxito a nivel mundial. Además, participó en los ensambles de voz de la reciente película sobre esta banda de rock.

El concierto "Queen Sinfónico" se realiza en el marco del décimo aniversario del CCU y de los 20 años de la creación de Fundación BUAP. Lo recaudado durante este espectáculo será a beneficio de las actividades que realiza esta asociación.