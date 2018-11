Marc Anthony deleita a sus fans con su Legacy Tour

Edinburg, Texas

Espectacular concierto el que ofreció anoche Marc Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas, donde el cantante puertorriqueño Marc Anthony, ´ deleitó a sus seguidores con uno más de sus conciertos que forman parte de su Legacy Tour, por Estados Unidos.

El show dio comienzo pasadas las 21:00 horas, tras la intervención de un comediante abridor, pero cuando las luces del escenario se apagaron y cayó la cortina que anunciaba el Tour Legacy subió en un elevador al fondo del escenario el salsero, quien arrancó la velada con "Valió la pena", "Y hubo alguien" y "Hasta ayer", pero desde el inicio causo euforia entre sus seguidores.

UN MONSTRUO

EN EL ESCENARIO

Ataviado con un elegante traje, sus lentes oscuros y su imponente personalidad, este artista de complexión menuda, demostró que es un verdadero monstruo en el escenario, pues su talento es gigante.

Marc Anthony fue un derroche de energía sobre el escenario; en donde se hizo acompañar por 12 músicos y tres coros, un gran ensamble si duda que enmarcó cada una de sus interpretaciones; pues contó con extraordinarios percusionistas y una sección de metales de primer nivel como su público lo merece y esa energía desbordada la transmitió a todos los asistentes que no pararon de bailar a su ritmo.

LO MEJOR DE LO MEJOR

En "Legacy Tour" el cantante interpretó lo mejor de su repertorio musical, tanto las canciones con las que se dio a conocer, como sus éxitos más recientes, en este concierto desfilaron melodías como: "Flor pálida", "Tu amor me hace bien", "Abrazame muy fuerte", "Ahora quién", "Y cómo es el", "Qué precio tiene el cielo", "Te conozco bien", "Hasta que te conocí", "Si te vas"; entre algunas otras.

Tras más de hora y media de música, Marc Anthony agradeció a todos los presentes que le mostraron su cariño y admiración durante el show, fue muy interactivo mandaba besos y bendiciones y se mostró conmovido con las ovaciones del público y más aún con el coro monumental que el que contó para cada una de sus canciones.

CIERRA BAILANDO

Y la recta final no podían faltar temas como "Mi gente", "I Need to Know", "Está rico", "La gozadera", "Felices los 4" y su emblemático tema "Vivir mi vida" que es su estandarte y fue el que eligió el puertorriqueño para cerrar su presentación haciendo vibrar los corazones de miles de sus admiradores de ambas fronteras que se dieron cita en este monumental recinto, que ya se perfila como el lugar de las grandes estrellas.