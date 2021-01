Maratónico homenaje

Cada uno a su modo, y con sus diversos estilos interpretativos, le ofreció un pensamiento hasta el más allá al Maestro Armando Manzanero.

En el tributo Día del Compositor 2021, Recordando a Armando Manzanero fueron bastantes agremiados de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) los que se hicieron presentes para celebrar a los creativos y al fallecido artista yucateco.

Roberto Belester, Gil Rivera, Marcela de la Garza, Alexander Acha, José Luis Roma, Natalia Lafourcade, Edgar Oceransky, Alejandro Jaén, Alejandro Lerner, Fato, Gian Marco, Manuel Alejandro, Rafael Pérez Botija, Itatí Cantoral, Fernando de la Mora, Carlos Lara y muchos más fueron algunos de los que participaron con mensajes, pensamientos, reflexiones o canciones en el recital que duró cerca de ocho horas.

UNEN CORAZONES

"Contamos con la música, con sus canciones, para unir nuestros corazones a la distancia. Por ello estoy convencida de celebrar con más emoción que nunca la vida, y la obra de todos los autores y compositores de México", dijo la titular de Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un mensaje videograbado.

De las 16:00 horas hasta las 23:30 horas del viernes, fue transmitido de manera digital, en el canal de YouTube y Facebook de la SACM, el tributo a Manzanero, quien murió el pasado 28 de diciembre, y que constó de diversas interpretaciones a cargo de varios cantautores. Además de celebrar el Día del Compositor.

A lo largo de la emisión se proyectaron algunas interpretaciones de antaño del desaparecido cantautor: "Nos Hizo Falta Tiempo" con el Grupo Fa Mayor, y "Huele a Peligro", que cantó con su orquesta de cabecera, así como "Contigo Aprendí", "Por Debajo de la Mesa" y "Nada Personal".

TODOS LE CANTAN

En su intervención, Moenia interpretó "Manto Estelar" y "No Dices Más"; Samo cantó "De Qué Me Sirve la Vida"; Pambo tuvo a su cargo "Ya Me Enteré"; Teodoro Bello participó con "El Jefe de Jefes"; y Alejandro Jaén interpretó "Vamos a Darnos Tiempo" y "Perdido en la Obscuridad".

Alex Lora ofreció su versión en casa de "Triste Canción de Amor"; Edén Muñoz entonó "Cabrón y Vago" y "Decepciones"; Horacio Palencia deleitó con su interpretación de "Mi Razón de Ser"; Diego Verdaguer con "Usted Qué Haría"; Camila con "Abrázame"; y Leonel García con "Que Lloro", entre otras.

A Paty Cantú le tocó interpretar "La Mexicana", a Reyli, "Así es la Vida", y Aleks Syntek refrescó éxitos de antaño, como "Duele el Amor" y "Corazones Invencibles". Natalia Lafourcade actuó al ritmo de "Hasta La Raíz" y Carlos Rivera regaló "No" y "Sabía Usted".