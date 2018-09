Maradona reprueba trabajo arbitral

Oaxaca, Oax.- El director técnico argentino Diego Armando Maradona reprobó el trabajo arbitral de Aldo Cano Martínez, luego de sufrir su primera derrota al mando de Dorados de Sinaloa por 1-0 contra Alebrijes de Oaxaca.

"Espero hayan disfrutado de un buen encuentro de futbol, no me gusta hablar de los árbitros, los dos equipos jugaron un partido bárbaro, pero siempre tiene que haber alguien que te pinche el globo", lamentó Maradona durante conferencia de prensa. Agregó: "Con otro arbitro de categoría hubiese sido un partidazo, el árbitro dejó pegar mucho, no hizo valer en ningún momento el reglamento, pero no estoy acá para venirme a excusar, debo de seguir trabajando".