Maradona quiere al ´Chucky´

Moscú, Rusia.

La actuación de Hirving Lozano ha impactado a Diego Armando Maradona. El ex astro pampero reveló que le gustaría contar con el atacante mexicano en el Dinamo Brest de Bielorrusia, equipo en el cual fue recientemente nombrado presidente deportivo.

"Me gustó Lozano, el de México. Me lo llevaría, depende todo del presupuesto, pero no hay problema, lo hablaremos y me llevaría a Lozano", señaló el ex ´10´ de la Albiceleste en la emisión de su programa De la mano del Diez.

El Dinamo Brest de Bielorrusia contrató hace unos cuantos días a Cristian Campestrini, ex arquero de Puebla y Dorados de Sinaloa en la Liga MX.

Lozano, quien actualmente milita en el PSV, ha sonado durante este Mundial para clubes grandes de Europa como Real Madrid y Barcelona, además del Everton de Inglaterra.