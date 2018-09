Maradona presentará queja ante la FIFA

Diego Armando Maradona tomó con calma su primera derrota en México, aunque criticó el arbitraje y advirtió que mandará un informe a la FIFA por la violencia que se vio en la cancha.



"Con un árbitro de categoría hubiera sido un gran partido, pero bueno, siempre hay alguien que te pincha el huevo", dijo.



Aseguró que "no estoy para excusarme; estoy orgulloso de mis jugadores, hicieron lo que les pedí, al medio tiempo les dije que quería terminar el partido con once jugadores, no quería violencia, no quiero que suceda lo que pasó después... Pero lo de Escoboza, cuando iba en contragolpe (y fue detenido por un jalón) era para roja directa, hubo varias patadas alevosas y yo estoy haciendo un informe a la FIFA, no se puede ir a fracturar a un compañero, no se puede ir con los tachones por delante. No hay una asociación de árbitros buena, con (Pierluigi Collina) no se hizo nada".