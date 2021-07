‘Maradona me ha dado confianza’

Todavía sin creérsela que está tan cerca de “D10s”, el mediocampista de Dorados de Sinaloa, Fernando Arce aprovecha que tiene a Diego Armando Maradona como técnico del equipo, y del que trata de aprender lo más que pueda. Desde la llegada del ex ‘10’ de la selección de Argentina a dirigir al “Gran Pez” en el Ascenso MX, apenas le está “cayendo el 20” al jugador, aunque insistieron que Diego llegaría a Sinaloa, no lo creyó hasta no verlo en las prácticas.