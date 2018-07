Maradona dirigiría gratis a Argentina

Moscú, Rusia

El exdelantero Diego Armando Maradona afirmó que se haría cargo de la dirección técnica de la selección de Argentina sin necesidad de recibir algún tipo de compensación económica.

Maradona ya dirigió al cuadro "albiceleste" durante la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 en la que fue eliminada en cuartos de final al perder 0-4 con Alemania.

"Volvería a dirigir a la selección y lo haría gratis, no pediría nada a cambio", señaló durante su programa "La mano del 10".

El campeón del mundo, el Mundial de México 86, afirmó que se siente triste por la manera en que ha venido a menos esta escuadra. "Me pone muy mal ver que todo lo que construimos con mucho esfuerzo se destruya con tanta facilidad".

Explicó que daría lo que fuera para regresar a la actividad como futbolista y así evitar los malos momentos que ha vivido Argentina en los últimos años.

"Ojalá Dios me diera fuerza como para volver a una cancha, a mí me agarra con 57 años, viendo a mi Selección que es vapuleada por un equipo que no es uno de los mejores del campeonato", sentenció.