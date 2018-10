Maradona aconseja a Messi

Diego Maradona, técnico de los Dorados en la división de Ascenso MX, aconsejó a Leo Messi que no regrese a la selección argentina después de la eliminación sufrida en el Mundial de Rusia. "¿Qué le dirías a Messi?", preguntó un periodista del diario "Clarín" en una entrevista publicada ayer domingo. "Que no venga más", respondió el ex capitán y técnico de Argentina.



"¿Que se retire de la Selección?", consultó el cronista, y Maradona siguió: "Sí, porque pierde el Sub-15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: "No vayas más, loco". A ver si se la bancan. A ver si son tauras (valientes)", indicó.



Consultado sobre si le sorprendió que Messi se mantuviera en silencio tras la eliminación en Rusia, Maradona afirmó: "Sí, me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar. Porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo".