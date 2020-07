Maquilas en jaque

"El detalle es que los trabajadores salen y tienen muy malas conductas, no guardan la sana distancia, no traen cubrebocas, siguen haciendo fiestas". Alberto Lara Balzaldúa, Sindicato Nacional de Industrias Maquiladoras en Reynosa.

Entre familiares y trabajadores de la industria maquiladora de Reynosa se han reportado alrededor de 515 contagios positivos a Covid-19, lo que representa casi el 20 por ciento de los 2 mil 700 casos que hasta ayer registró esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con Alberto Lara Balzaldúa, secretario general del Sindicato Nacional de Industrias Maquiladoras, la cifra se divide en dos grupos, los asintomáticos que mantienen un resguardo en casa junto a familiares y los que ya presentaron síntomas, reportados ante instancias federales. "Tenemos el reporte de parte del Seguro Social y del gobierno federal de 226 empleados positivos a Covid-19, además de otros 289 que mantienen aislamiento en casa´´, precisó.

Y añadió:

´´Esto ha evidenciado la incapacidad que tienen los servicios médicos para atenderlos, el problema es que los casos siguen aumentando, es algo que nos preocupa mucho´´.

ESTÁN ACTIVAS EL 80%

Aunque la producción se mantiene baja y sin terceros turnos para cumplir con las normas sanitarias, están activas el 80 por ciento de las 246 maquiladoras de Reynosa.

El también diputado local por el distrito VII, explicó que los casos registrados en esta industria se atribuyen a factores externos, como la movilidad y la desobediencia civil.

"En las maquiladoras se están cumpliendo con las normas, el detalle es que los trabajadores salen y tienen muy malas conductas, no guardan la sana distancia, no traen cubrebocas, siguen haciendo fiestas, hemos hecho varios recorridos, lo hemos constatado, la gente sigue como si nada pasará, hay muchas deficiencias, de nada sirven las leyes, los exhorto si el pueblo no escucha´´, expresó.

Por lo que no consideró eficaz un freno a las maquiladoras.

"Qué comería la gente si la industria se frena, porque los únicos que se han puesto la camiseta en esta pandemia son los empresarios quienes pagan hasta el 80 por ciento del salario a los trabajadores, mientras el gobierno no deja de cobrar impuestos, ni Seguro Social, ni Infonavit, les dicen que paren... ¿pero qué va a comer la gente?´´, puntualizó.