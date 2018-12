Manuel 'El Loco' Valdés afirma que está recuperado de su tumor

Ciudad de México

Muy recuperado y con buen ánimo, Manuel El Loco Valdés aseguró que ya se siente bien y que hay muy buenos pronósticos médicos respecto al tumor que le fue extirpado de la frente en meses pasados.

Estoy muy bien, gracias a Dios voy bastante mejor, el doctor me evaluó antier y me dijo que, al parecer, ya estoy saliendo de esta horrorosa enfermedad, me dieron dos meses para que vuelva con él a revisión, o sea que tengo chance de cotorrear un rato", comentó entre risas y bromas.

Casi casi ya le dí en la torre a la enfermedad", aseveró.

AGRADECE SOLIDARIDAD

Mientras, agradece las muestras de solidaridad que ha recibido de parte de sus fans y del gremio de comedia, quienes el próximo 18 de di-ciembre se unirán para hacer-le un homenaje.

Gracias por tanto cariño de ustedes, la prensa, pero sobretodo del público que no me deja caer", dijo.

Este homenaje Manuel Loco Valdés, genio y figura se organizó para recaudar fon-dos que serán entregados ín-tegramente al comediante, pues se ha visto afectado por los gastos que ha hecho al tra-tarse está enfermedad.

Me hicieron el favor mis compañeros– Alejandro Gou, Los Mascabrothers, El coste-ño, Jaime Rubiel, Memo Ríos, Julio Alegría, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Jorge El burro Van Rankin, Benito y los hermanos Castro, Coque Muñiz, Lalo España y El Mariachi de Chu-cho López– de hacerme este homenaje, que es maravillo-so", comentó.

"Estoy muy agradecido, es una inyección de energía para mí ahora que la necesito. Ya se imaginará cómo están los gastos", compartió.

"Estaré en este even-to agradeciendo al público y a todos mis compañeros la amabilidad de ayudarme, sobre todo a Alejandro Gou, quien ha sido tan amable conmigo, pues organizó todo esto junto con mi hijo Alejan-dro, así que estoy muy agra-decido con todos", ahondó.