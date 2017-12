Mantuve el barco a flote: E. Peña. Dice cerrar el 2017, contento

Ecatepec, Edomex

El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que cierra el 2017 contento, pues, consideró, mantuvo el barco a flote.

En entrevista, luego de encabezar la ceremonia por el aniversario de la muerte de José María Morelos y Pavón, el Mandatario aseguró que vendrá un 2018 de retos, pero cerrará con broche de oro su Gobierno.

“Contento y muy esperanzado de que venga un año 2018. Al final de cuentas concluye un año que fue mejor de lo que pintaba a inicios de año”, dijo.

“Logramos mantener el barco a flote, bien, generando empleo, creciendo económicamente y ahora a enfrentar los retos del próximo año”.

Al preguntarle si cree en la versión de que en el último año de un sexenio, el Presidente de la República no figura por la elección presidencial, Peña aseguró que él trabajará de manera intensa.

“El último año va a ser de mucho trabajo, muy intenso, muy apasionado y muy entregado para cerrar bien y cerrar con broche de oro”, expresó.

“Espero que a México (en 2018) le depare un futuro muy exitoso, muy promisorio y de mucha esperanza para el futuro del País”.

Al ser su última Navidad como Presidente, el mexiquense pasará esa fecha en Los Pinos.

“No sé, no me pregunte (si saldrá de vacaciones). Por ahí me voy a guardar. Aquí la voy a pasar, es mi última Navidad en Los Pinos y ahí la voy a pasar con la familia”, dijo.

Agregó que es “altamente probable” que pase Año Nuevo en Acapulco, para no perder la tradición.

Durante la ceremonia, el secretario de Salud, José Narro Robles, encargado de dar el discurso oficial, afirmó que la nación saldrá adelante, “sólo si estamos unidos y hacemos lo que nos corresponde, si hacemos a un lado el llamado a enfrentar, dividir y destruir”.

Ante el presidente Peña Nieto, integrantes del gabinete e invitados especiales, subrayó que este objetivo se logrará “si mantenemos nuestro apego a los principios, si somos capaces de construir a partir de la diversidad”.

Destacó que en los años recientes, bajo el liderazgo de Peña Nieto, se procesaron las reformas que se requerían, y se han sentado las bases de un México moderno y más competitivo, además de que el país ha ganado reconocimiento y confianza en el exterior.

“Es responsabilidad de todos preservar el esfuerzo realizado y extender los beneficios a más compatriotas, en particular a quienes más requieren. Es el tiempo de pensar en grande, plantear nuevas utopías, es el tiempo de las nuevas hazañas nacionales”, aseveró Narro Robles.

Agregó que al paso del tiempo, es mucho lo que se ha avanzado, pero también es indispensable “reconocer los pendientes que tenemos, algunos, rezagos de siempre, en el marco de tiempos caracterizados por las turbulencias internacionales, por los con contrastes sociales, económicos y culturales, por el desencanto con la política y por el pragmatismo y el debilitamiento de los valores laicos”.

Celebra Peña con Gabinete por Navidad

>El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con miembros de su Gabinete para celebrar la Navidad y Año Nuevo.

A Los Pinos llegaron secretarios de Estado, directores de organismos descentralizados y el staff del Mandatario, acompañados de sus parejas o hijos.

También llegó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho.

En años anteriores, esta celebración se realizaba en Palacio Nacional.

Como sucede en convivios o comidas o cenas con Jefes de Estado, las viandas que degustaron los funcionarios federales están a cargo del servicio de banquetes Eduardo Kohlmann.

Se prevé que el encuentro se prolongue hasta entrada la noche.