Mantienen sin cambio horario en el transporte

Los horarios que se establecieron desde hace dos semanas para el Transporte Público en Reynosa no se van a modificar, esto como continuación del plan emergente de prevención al contagio de Covid-19.

Los operadores de las distintas unidades de peseras y taxis han tenido que ofrecer servicio en los horarios cortados que inicia de 5:00 a 11:00 de la mañana, después tienen que detener su labor por espacio de cuatro horas para posteriormente reactivarse de 15:00 a 22:00 horas.

Rodolfo García Cantú, delegado del Transporte Público en Reynosa, confirmó que el pasado sábado fue notificado que los horarios iban a continuar como previamente estaban establecidos, situación que los choferes del volante se han tenido que acostumbrar a la nueva forma de trabajar.

"Nos están apoyando ellos entienden la situación por la que estamos pasando y no están dando todo el apoyo y entienden que tenemos que hacerlo y más que nada para cuidar a los usuarios que se suben y ellos mismos los concesionarios", expresó.

ESPERAN INSTRUCCIONES

Respecto a que si de nueva cuenta el servicio urbano se va suspender esté sábado y domingo García Cantú aseveró que hasta el momento no ha recibido la instrucción, pero en el transcurso de la presente semana debe ser informado para saber que medidas se van impartir.

"Los superiores hacen juntas con el sector de salud y toman un acuerdo pero todo depende de los contagios que se den esta semana van a tomar la decisión para ver si se suspende sábado o domingo", indicó

Dentro de las recomendaciones que solicitan que lleven a cabo los usuarios de un medio de transporte es lavarse las manos con agua y jabón o hacer uso de gel antibacterial de 70%, antes o al termino de su viaje, utilizar obligatoriamente tapa bocas, cubrirse la nariz y boca al estornudar o toser, además de no saludar de beso o mano y mucho menos procurar no conversar en el trayecto, asimismo de no escupir.