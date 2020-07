Mantienen protesta al no dar respuesta

Río Bravo, Tam.- Este jueves se cumple una semana de que empleados de la salud eventuales o por contrato que prestan sus servicios a la Secretaría de Salud, se mantienen trabajando bajo protesta al no recibir ninguna respuesta del Estado ni la Federación en cuanto a las demandas, no descartando un paro laboral.

Abordados lo mismo enfermeras, que médicos como el doctor José Luis González Jimenez, expresaron que a pesar de que el trabajo que están desempeñado es de alto riesgo por la situación de salud que se presenta, no han atendido sus demandas laborales.

"Seguimos trabajando bajo protesta, desgraciadamente continuamos siendo golpeados por la pandemia, y aun así no nos hacen caso, tampoco voltean a vernos y no cuando las cosas se pongan peor, pues no se cuenta con el equipo adecuado", manifestó el médico José Luis González.

Sin embargo a pesar de la indiferencia que guardan los gobiernos federal y estatal para con los empleados eventuales al servicio de la Secretaría de Salud, afortunadamente no ha sido motivo para que dejen de laborar desde sus trincheras salvo por enfermedad, o por que algunos están bajo los protocolos establecidos como medidas preventivas resguardados en sus casas.

DEMANDAN

Mejores suelos de acuerdo a la función

Créditos para la vivienda

Prestaciones que corresponde por ley

Reconocimiento de antigüedad en el servicio

Prestaciones en caso de enfermedad

Compensaciones, indemnizaciones y gastos funerarios

Aseguraron que ante esta situación se mantendrán firmes, y no descartaron dar un paso más adelante, pues día con día lidian con la muerte y el peligro cada vez es mayor ante la pandemia.

Es mensurable agregar que no solamente se trata de trabajadores eventuales de los módulos de salud en el Municipio y la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, sino también del Hospital General, en donde debido al exceso de atención a la salud entre la población que a diario acuden no les han permitido manifestarse, y menos colocar una pancarta o pendón cuando menos.