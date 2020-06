Mantienen policías los filtros sanitarios

Río Bravo, Tam.- A la entrada de la ciudad elementos de la Policía Estatal mantendrán filtros para que se cumplan las normas sanitarias establecidas por el Comité de Seguridad en Salud, extendiendo para ello las recomendaciones a los conductores sobre el uso obligatorio del tapabocas, y el que solamente deben viajar una sola persona por vehículo.

Situados frente a conocido recreativo familiar, entrevistado por el reportero Eduardo Villa, responsable del grupo de elementos de la citada corporación en la ciudad, manifestó de entrada que por vehículo es solamente una persona, pero si van a trabajar pueden ser más, y se aplica el criterio ante la contingencia sanitaria derivada del Covid-19.

Las recomendaciones son, no salir sino es necesario, el uso del cubrebocas, y cuando la persona reincide en no hacer caso, entonces se les manda a casa, descartando la aplicación de multas, uso de grúa, ademas de que dijo no se esta aplicando el hoy no circula, puesto que en el Municipio muchos de los conductores no portan placas.

Concluyó respondiendo a previas preguntas, que básicamente las revisiones sanitarias continuarán en horas de la mañana y por la tarde, previos horarios ya establecidos cuya finalidad es aplicar las recomendaciones emitidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud.