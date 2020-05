Mantienen madres de desaparecidos plantón frente a Palacio de Gobierno

Cd. Victoria, Tam.- Integrantes del colectivo ´Madres Unidas por Nuestros Hijos´ de San Fernando se mantienen en plantón frente a Palacio de Gobierno en demanda de apoyos alimenticios y becas para los hijos de por lo menos 302 víctimas de desaparición forzada de 2010 a la fecha, al cumplirse el segundo día de plantón este martes aseguraron que continuarán hasta ser escuchadas por las autoridades.

"No nos han atendido y somos víctimas... no somos víctimas porque nosotros quisimos, sino por un mal gobierno... y aquí estamos porque todas nuestras hermanas necesitan del apoyo del Gobierno, él nos dice ´Quédate en tu casa´, pero no hay escuela, no hay lo otro... ¿quién nos va a mantener?", cuestionó la señora María ´N´, integrante de la agrupación.

Recordó que fue hace casi un año cuando integrantes del colectivo recibieron una despensa alimenticia por la última ocasión y agregó, "aparte muchas becas se suspendieron de las 302, a muchas no les llegaron... creo que se suspendieron más de 900 becas, ¿dónde están esas becas si es una víctima que necesita para la escuela?".