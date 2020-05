Mantienen la fe en modernidad

Para prevenir los contagios del Covid-19, los templos católicos de Reynosa continúan sin permitir el ingreso a fieles y con la cancelación de cualquier actividad pública, a fin de evitar aglomeraciones, promoviendo la permanencia en casa.

Aunque esto no significa un freno en el desarrollo de misas, ni cadenas de oración o encuentros litúrgicos.

Desde finales de marzo, los párrocos han tenido que recurrir a las nuevas tecnologías para que todas estás prácticas ingresen a los hogares de Reynosa, apoyados del internet.

"La iglesia no frena actividades, solo estamos modificando las formas de darlas a conocer, antes del coronavirus se permitía que los fieles vinieran a las iglesias, ahora no, les pedimos que se queden en casa, que desde la comodidad de su hogar vean la misa, se unan al rosario o a los programas que tenemos, ahorita lo mejor son las tradiciones en vivo, los chats con internet", declaró José Luis Serra Luna, de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.

La difusión de eventos religiosos a través del internet fue útil para conmemorar la Semana Santa y Pascua en la que se registró una alta participación en las transmisiones simultáneas.

La Diócesis de Matamoros declaró que estos métodos de trabajo permanecerán hasta que las autoridades den instrucciones para retomar actividades.

La comunidad católica en Reynosa es una de las más importantes en Tamaulipas al contar con más de una decena de templos activos.

"Nosotros vamos a atender el llamado de las autoridades no podemos ir en contra, nos interesa que los fieles estén saludables, hacemos un llamado para que no sientan culpa por no venir a la iglesia, son tiempos en los que tenemos que estar unidos", insistió.