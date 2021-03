Mantienen la calma

Alejandra Valencia y Jorge Orozco son exponentes de deportes de precisión, disciplinas que requieren de pulcra paciencia.

Pero incluso ellos que están acostumbrados a mantener la calma en los entrenamientos o competencias, tuvieron que conducirse con más tranquilidad para enfrentar el confinamiento, la cancelación de eventos y por supuesto el aplazamiento de Tokio 2020, al cual ambos están clasificados, por culpa de la pandemia por Covid-19.

Para lograrlo, la cuarto lugar en Río 2016 y el debutante en Juegos Olímpicos en la cita japonesa de julio próximo, se apoyaron en sus psicólogos, quienes les hicieron ver que la resiliencia sería ahora su mejor arma.

Orozco es quien quizá ha tenido que trabajar más en ese aspecto, pues fue el primer mexicano en clasificar a Tokio, el 5 de noviembre de 2018.

"Soy el mexicano clasificado que más tiempo ha esperado y definitivamente ha sido muy duro, muy complicado, ha sido en partes y momentos desesperante", dijo Orozco, exponente de tiro deportivo.

"Definitivamente el trabajo psicológico sí ha sido muy importante y ha tenido un papel clave, de no ser por eso creo que ya me habría desesperado en más de una ocasión", consideró el tirador, "le hemos estado dando mucha fuerza al tema de concentración, de psicología, en lo que estoy haciendo y cuando llegue el momento de la verdad, dar el 100 por ciento, es para lo que me he preparado y esperando".

Aunque ya tiene experiencia olímpica, Valencia dice que eso no importa en estos momentos porque el aplazamiento de los Juegos afectó los planes de todos los deportistas. Sin embargo, reconoce que aquellos que vivirán su primera experiencia olímpica han tenido sensaciones encontradas.

"Nunca perdí contacto con mi psicóloga Tatiana Tomassi. Tuve mucho apoyo y no llegué a ninguno de esos momentos (desesperación y ansiedad)", afirmó Valencia.

"Creo que aquí no influye si ya tienes o no experiencia en Juegos Olímpicos, es más de mantenerse, la resiliencia de decir y estar consciente de que en algún momento tienen que empezar las competencias otra vez y no puedes llegar en cero", expuso la arquera.