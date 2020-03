Mantienen gimnastas paso rumbo al Nacional

Con el pie derecho comenzaron las gimnastas de la escuela Rítmica UAT Reynosa su camino rumbo al Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica que en este 2020 se realizará en Aguascalientes. Las deportistas de esta frontera tuvieron una buena participación en la Copa Tampico 2020 que es el primer evento de rankeo que dará puntos para lograr la clasificación a la máxima justa.

Lia Sotelo Ortega acaparó los reflectores tras conquistar el primer lugar en la rutina de Clavas, segundo lugar en Pelota, cuarto lugar en Cuerda, sexto lugar en la rutina de Cinta, además del segundo lugar en All Around.

Reginna Valencia Valencia se llevó el primer lugar en la rutina de Cinta, cuarto lugar en Pelota y octavo lugar en el All Around. Sujeidy Hernández Mártir finalizó en el cuarto lugar en la rutina de Pelota.

Por equipos también hubo buenos resultados, el Conjunto "C" conformado por; Reginna Valencia Valencia, Sujeidy Hernández Mártir, Camila Gutierrez Hernández, Alondra Martagón Hernández, Celeste Rivera Cano y Marian Landin Ariguznaga, concluyeron su participación con el primer lugar en la rutina de Pelota, segundo lugar en Cinta y segundo lugar All Around.

Este evento sirvió como fogueo para Angelina Mendoza Aguilar, Renata Rodríguez Corpus, Antonella Rodríguez Corpus, Susei Miranda Uscanga y Lia Michel González Ochoa.

La actividad no termina para la Rítmica UAT Reynosa que ya se encuentran en la zona sur para encarar el evento Estatal durante este fin de semana.