Mantienen en firme aplicación de filtro

Río Bravo, Tam.- Elementos de Tránsito, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y Policía Estatal, mantienen firme la aplicación de acciones sanitarias a fin de evitar contagios del Covid-19, en el cruce del puente Internacional Río Bravo-Donna, y Progreso-Progreso Texas.

Entre ellas, el doble no circula, uso obligatorio de cubrebocas, chequeo de la temperatura, visitas solo esenciales (como tener cita médica, no con familiares), sobre todo cuando viajan dos o más personas.

En el caso este lunes fue asignado personal de Tránsito entre ellos Carmelina Oliveros y Gabriel Alemán, quienes se encargaron de brindar amplia explicación en cuanto al doble hoy no circula que se aplica de lunes a viernes, principalmente.

"Si es la primera vez que pasan y no sabían que el coche no debe circular ese día, se les hacen las recomendaciones pertinentes, y se les advierte que en una segunda ocasión no habrá oportunidad, y entonces al reincidir se les regresa", explicaron.

En cuanto a donde se dirigen corresponde a la Coepris así como el número de personas, solo se está permitiendo el paso a dos o más personas cuando tienen cita médica (incluyendo cita canina), y si no traen la receta, se les llama al doctor para comprobar, pero no pueden pasar a visitar familiares, de paseo, ir de compras únicamente o con el mecánico, por ser consideradas actividades no esenciales.

Y cuando insultan a los agentes o de la Coepris, entonces hacen su función los elementos de la Policía Estatal, pues se han presentado casos de conductores que al ser regresados insultan a las autoridades.