Mantienen controles con filtros en puentes

Mientras que Estados Unidos sigue restringiendo el paso a los Mexicanos con visa de turista, en Reynosa las autoridades estatales, se esfuerzan por tratar de evitar que ingresen americanos o residentes a cosas no esenciales, en una batalla contra el Covid que ha sido desigual desde el inicio de la pandemia.

La Secretaria de Relaciones Exteriores, informó que debido al desarrollo de la propagación del Covid-19 y a que diversas entidades federativas se encuentran en color naranja del Semáforo Epidemiológico, se planteó la extensión, por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común.

Por lo que las medidas estarán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de febrero de este año, pero para los Mexicanos con visa de turista, que seguirán sin poder pasar a los centros comerciales, restaurantes o para visitar a familiares.

Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo de 2020.

Mientras tanto los ciudadanos americanos y residentes del Valle de Texas, solamente tienen un filtro Estatal, donde algunos mienten, muestran recetas falsas o tratan a toda costa de cruzar a Reynosa, a cosas no esenciales.

Las autoridades estatales mantienen el filtro en el puente internacional Reynosa-Hidalgo, donde vigilan que no viajen personas con síntomas de Covid, que usen el cubrebocas, que no haya más de 2 personas en el vehículo, respetar el Doble Hoy No Circula, que el motivo se transitó seda determinado como esencial, así como que no viajen niños y adultos mayores.

Las autoridades de Reynosa, tienen que enfrentar groserías, que los intentan atropellar y más de parte de los que tienen doble nacionalidad o americanos, en su intento de pasar a esta frontera.

Estados Unidos tiene más casos del Covid-19 que Mexico, pero aun así nunca se han impuesto restricciones a los ciudadanos o residentes americanos.