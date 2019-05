Mantienen contingencia ambiental extraordinaria en Valle de México

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se mantiene la Contingencia Ambiental Atmosférica Extraordinaria, debido a que prevalecen los niveles de contaminación causados por los incendios que afectan la región centro y sur del país.

A través de un comunicado, informó que deberán suspender los vehículos con holograma de verificación 2 y 1 terminación de placa NON y todos los vehículos con engomado azul terminación de placa 9 y 0 deben suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas. También los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan.

Vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación "00", "0" o Exento, también deben suspender su circulación; así como los que porten pase turístico, placa de auto antiguo, serán considerados como holograma de verificación 2.

Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación NON.

Vehículos de carga

Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán circular de las 06:00 a las 10:00 horas.

Los vehículos que porten el holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e híbridos con holograma "Exento".