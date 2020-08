Mantienen atención en módulo de salud

Río Bravo, Tam.- En el módulo de salud situado en la colonia Monterreal, en donde se aclara que no se han suspendido las atenciones médicas a la población, que comprende los más de 20 asentamientos que conforman el perímetro, se sigue proporcionando el medicamento a las decenas de pacientes con padecimientos crónicos, inclusive se les brinda la opción de que pueden acudir uno de los familiares.

Abordada por el reportero, la doctora Carla Herebia Pérez, directora del módulo de salud en la colonia Monterreal, refiere de entrada que, en el caso de los pacientes con afecciones crónicas, se busca protegerlos ante la pandemia del Covid-19, y para ello alguno de los familiares puede acudir con la receta para que se les proporcione el medicamento mensual, y así no s e tengan que exponer al acudir al módulo.

"Lo que estamos haciendo aquí en el Centro de Salud de la Monterreal para no exponer principalmente a los adultos mayores que son pacientes con mayor riesgo de un contagio por Covid-19, les estamos pidiendo que pueden venir un familiar con la receta, pues siempre damos copia cada mes con el medicamento, y nosotros solo anexamos en el expediente que solo acude por el medicamento para que no ingrese a la unidad, y no se expongan".

Puntualizó que son decenas los que se les sigue tratamiento en virtud de que son más de 20 colonias y la población es alta, sin embargo, se realizan esfuerzos para que sean atendidos a la mayor brevedad cuando ellos acuden, incluyendo a los familiares, y que por el momento solo son dos los medicamentos que no les han llegado, y que los pacientes deben adquirir por cuenta propia.

"Queremos aclarar que el módulo de salud está abierto, ni fue cerrado como por ahí se dice, para que la gente lo tenga en cuenta, aquí seguimos atendiendo de lunes a viernes en horario de las 8:00 a las 15:30.

Doctora Carla Herebia Pérez, directora.