Mantienen alerta ante accidentes. El agua de riego ha bajado, pero...

Valle Hermoso, Tam.- Autoridades de Protección Civil de Valle Hermoso aún temen que se registren accidentes en los principales canales de riego de esta localidad, pues aunque el nivel del agua ha disminuido, el riesgo aún sigue latente.

Rudy López Chávez, director del departamento, dijo ayer que en los últimos días se han detectado a menores de edad que llegan a los canales en donde el agua ya se mantiene estancada y sin corriente, para disfrutar de un baño bajo los fuertes rayos del sol.

"El peligro está latente, no porque no exista corriente significa que no hay riesgo, debemos de estar muy precavidos y evitar cualquier situación", dijo el director de protección Civil.

Ayer, se pudo detectar a un grupo de jovencitos, la mayoría menor de edad y sin supervisión de una adulto, que se disponían a bañarse en el canal de riego ubicado en el kilometro 121.500, al oriente de esta ciudad.

El problema, no solo existe en el riesgo de que los niños o jovencitos se puedan ahogar, sino en las enfermedades que puedan contraer al bañarse en agua ya estancada y sin ningún tipo de tratamiento.