Mantienen africanos liderato de migrantes

Desde que empezó el año, la comunidad migrante en Reynosa es liderada por africanos, que por cuestiones económicas o de seguridad han llegado a esta frontera para intentar tramitar una solicitud de asilo hacía Estados Unidos.

Es común observarlos en diversos puntos realizando actividades para ganar dinero, como trabajadores ambulantes, personal de apoyo en estacionamientos, vendedores de dulces, así como limpiaparabrisas en cruceros.

La mayoría no habla español, por lo que sus expresiones son reducidas a frases cortas y a señas.

“Es primera vez que recibimos tantos migrantes de África, anteriormente venían de Cuba, de Centroamérica, incluso de algunas partes de Europa, ahora se está produciendo un fenómeno extraño pero nosotros les brindamos el apoyo sin hacer distinción, aunque ahorita las condiciones que enfrentan son mu complicadas a raíz del Covid.19”, mencionó Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida.

De acuerdo a estimaciones, en Reynosa habría más de 600 africanos, pero solo un grupo de alrededor de 100 permanecería en albergues, ya que por restricciones sanitarias, los grupos de atención son reducidos.

Aquellos que no alcanzan cupo, deben rentar una vivienda o departamento particular, cuyos costos ascienden hasta los 8 mil pesos, por lo que sus trabajos eventuales son el único medio de sustento. “Estos grupos han sufrido mucho, todo el viaje tan difícil, llegar a un lugar que no habla su idioma, además enfrentarse al coronavirus, incluso a discriminación, por eso están buscando dinero en las calles, no es lo recomendable ni lo que nos gustaría pero es la realidad”, puntualizó Silva.

Las comunidades se albergan en hoteles y casas de renta cercanas a la colonia Aquiles Serdán o centro.