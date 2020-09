Mantienen actividad en la Oficina Fiscal

Dos de los trámites que siguen solicitando los contribuyentes en la Oficina Fiscal del Estado, es la licencia de conducir, y el pago sobre derechos de control vehicular originando filas al acentuarse las medidas sanitarias.

En su calidad de jefe de la dependencia de Gobierno en la ciudad, Armando Treviño Salinas dijo que como parte de las medidas sanitarias, la licencia de conducir sólo se obtiene a través de cita previa.

"Lo que se busca con ello es evitar tratando de eliminar los tumultos en el interior de las oficinas, por eso es que solamente un número determinado de personas tienen acceso, y los demás se quedan afuera hasta que no se les llame".

Otro de los tramites ampliamente requeridos lo es el pago del engomado, adeudos pendientes y repechos que ahí mismo se les atiende, pero en otra área asignada, siendo el horario de atención un poco más corto, de las 8:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes.

Cabe agregar, que si no trae puesto el cubrebocas no se le permite el acceso al interior, y que es recomendable que si el trámite solo requiere de una persona no acuda acompañada de otra.