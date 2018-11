Mantienen a tránsitos bajo estricta vigilancia

Matamoros, Tam.

La dirección de Tránsito local en la actualidad cuenta con 44 elementos, de los cuales 34 tienen su acreditación, pero aún así la totalidad están acuartelados y no pueden salir a la calle, solo en casos de emergencia.

Jorge Mora Solalinde, director de Tránsito local, señaló que en tanto la ciudad requiere por lo menos 200 uniformados para poder llevar a cabo la vigilancia correspondiente, pero desgraciadamente solo se tiene los antes mencionados, pero no pueden salir a patrullar.

Explicó que en tanto no los elementos de esta corporación no pueden salir pese a contar con su certificación, ya que no hay la autorización por parte de las autoridades estatales por el momento.

Resaltó que en tanto se requiere que haya la apertura de una academia para iniciar a reclutar las personas que deseen conformar a esta corporación, además de enviarlos a la certificación a la capital del estado.

Manifestó que por lo pronto se está en espera de la llegada de la instrucción del gobierno del estado para poder iniciar a trabajar con los uniformados que se encuentran su acreditación, que son 34.

Indicó que al momento de que se presenta un accidente vial, "los peritos son quienes salen a ofrecer su servicio para deslindar responsabilidad, el resto se mantienen encuartelados".

Destacó que en tanto como mínimo se requieren a 200 uniformados para poderlos distribuir en la ciudad, que aún así pudieran ser insuficientes considerando el crecimiento que ha tenido Matamoros en los últimos años.

Añadió que por lo pronto se espera que se lance la convocatoria para iniciar a trabajar con la academia e iniciar a preparar a las personas que quieran formar parte de la dirección de Tránsito Local.