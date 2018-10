Mantiene vigente su pasión por autos clásicos y antiguos

Martín Vaca, protagonista del reality "Mexicánicos" de Discovery Channel, estuvo de visita en Reynosa como invitado especial del Car Fest 2018 que se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre en el Parque Cultural Reynosa.

Este apasionado de los autos cerró con broche de oro las actividades de este evento, donde tuvo oportunidad de convivir de cerca con los asistentes, quienes aprovecharon para tomarse fotos de recuerdo.

Antes de su participación, el originario de Guadalajara, Jalisco, concedió una entrevista a EL MAÑANA para platicar brevemente de cómo nace su gusto por los autos clásicos y antiguos.

"Toda mi vida he estado en el mundo de los automóviles. Mi padre llegó a tener siete talleres de laminado y pintura, entonces desde que yo tengo uso de razón anduve en los carros y ando todavía y ahora lo hago con mucho cariño. Antes lo llegué a hacer a veces obligado, pero desde que compré mi primer carro me enamoré de los carros", dijo.

Quien ha logrado creaciones automotrices que han maravillado por igual a expertos, artistas y aficionados, explicó que esta pasión por los autos la tiene desde niño y desde entonces a la fecha siempre ha estado involucrado de alguna manera o de otra, ya sea modificando, restaurando, reparando o pintando automóviles.

Vaca, quien se ha ganado a pulso el cariño de la gente gracias al programa "Mexicánicos", explica que nunca en su vida tuvo alguna preparación para dedicarse al detallado de autos.

"En el taller realmente todo ha sido una lección de vida, Claro, también con errores y equivocaciones, pero así es como más se aprende", dijo.

SU IMAGINACIÓN NO TIENE LÍMITES

En su haber, Martín ha logrado transformar un avión en limusina, instalar una alberca a un auto o colocarle ruedas a un helicóptero.

Su creatividad lo ha llevado a realizar sorprendentes transformaciones que le han valido ser fuente de inspiración para otros mecánicos mexicanos, pero también enfrentó algunos errores en el inicio de su profesión.

"En la misma práctica se cometen errores como el no aplicar bien la pintura, que se chorree, que se despegue, en fin. Pero considero que son fallas normales que a todos los que nos gustan los carros nos pasa. O reparar un motor que te das cuenta que no queda bien armado, que se desviela, que no quiere encender. Pero son errores que todo principiante ha tenido y también los tuve yo".

A PUÑO Y MARTILLO

El sello que distingue las creaciones de Martín Vaca es la manera en la que las realiza.

"Son modificaciones artesanales hechas a puño y martillo. El tiempo de entrega depende del tipo de restauración que se haga, pero el tiempo récord que hemos tenido para detallar un carro que presenta golpes y pintarlo, es de un día. Llega en la mañana y se entrega en la tarde. Realmente es un trabajo muy rápido que ayuda mucho contar con un buen equipo y una buena cabina de pintura. Lo que buscamos es que el cliente se sienta satisfecho con el resultado final del trabajo. Eso es lo más importante", agregó.

Este genio de la transformación concluyó agradeciendo el recibimiento que le dieron los integrantes del Club Reynosa, A.C. de Autos Clásicos y Antiguos, así como a las autoridades participantes.

TODO UN SHOW. El Car Fest 2018 que se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre en el Parque Cultural Reynosa.