Mantiene Sebien oficinas cerradas

En la puerta solo había una cartulina la cual colocaron hace 15 días atrás, en donde argumentaron que debido a que estaban ocupados atendiendo los módulos de vacunación estarán cerrados los tramites de ingreso a los programas, situación que este lunes se prolongó, ya que no abrieron.

Candelaria Saldívar llegó hasta las instalaciones de esta dependencia federal procedente del ejido el Juanillo, quien tuvo que además de invertir en el transporte, tiempo para poder trasladarse desde la zona rural a la urbana y se encontró con las instalaciones cerradas.

"No es justo, ya no hay campaña de vacunación y tienen cerrado el módulo de atención, nosotros venimos desde bien lejos, nos asoleamos, estamos parados bajo las condiciones del clima y los trabajadores no se presentaron", dijo.

Destacó que ya son varios días en que han acudido en busca de información o inscribir al programa de 65 y más y desgraciadamente no encuentran información alguna, solo esta la cartulina con el emblema que abrirán hasta nuevo aviso, pero afirmaron que ya tienen más de 15 días dicho letrero.

Así como Candelario por lo menos 20 personas acudieron desde temprana hora en busca de realizar los tramites de los programas federales, sin embargo, los servidores de la nación no se presentaron a trabajar y no hay quien les ofrezca información a las personas adultas que están llegando a diario a este lugar.

Personas de la tercera edad en espera de ver si llegaba alguien a atenderlos.