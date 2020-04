Mantiene Reynosa sexto lugar estatal en casos de coronavirus

Reynosa se mantiene en el sexto lugar en el Estado con casos de Covid-19, con 22 colonias con contagios y van cuatro pacientes recuperados.

De acuerdo a la aplicación del Gobierno del Estado, la colonia Villas del Prado registra 5 casos del virus, le sigue Jardines Coloniales con 3 casos: con dos casos Emiliano Zapata, Bugambilias, Hacienda Las Fuentes, Vista Hermosa.

El resto de las colonias tienen un caso¬† como Fuentes Sección Lomas, Los Muros, Arboledas, Infonavit Paraíso, Reynosa, Campestre Itavu, entre otras más.

De acuerdo al último reporte se llevan dos defunciones por Covid-19 en Reynosa, con cuanto pacientes recuperados de la enfermedad.

Ciudad Victoria, es el que más casos presenta, ocupando el primer lugar en Tamaulipas, por lo que autoridades siguen haciendo el llamado para que se queden en casa y continúen con las medidas preventivas.

Pese a los casos, en Reynosa las personas no cumplen con el Hoy No Circula, ni con uso de cubrebocas y algunos negocios no esenciales siguen operando.