Mantiene playa Bagdad su horario de apertura

El encargado del despacho de la Secretaría de Turismo, Manlio Villar Martínez confirmó que hasta el momento no se ha recibido ninguna indicación por parte de las autoridades de Salud o de la dirección de Playas para cerrar o clausurar este balneario municipal.

Destacó que lo que, si es que se esta siguiendo todos los protocolos de salud para que la población se sienta protegida al momento de ingresar, como es el caso de solicitar el cubrebocas cuando ingresan, aplicación de gel, además de no carnes asadas, no bebidas alcohólicas y no aglomeraciones.

"Nosotros estamos muy al pendiente del llamado que lleguen hacer las autoridades de Salud tomando en cuenta que en estos momentos Matamoros es considerado como rojo a consecuencia de esta pandemia de Covid-19", dijo.

Manifestó que así mismo se requiere el registro para poder entrar, en estos momentos en promedio de lunes a jueves ingresan alrededor de mil 500 personas, incrementándose viernes, sábado y domingo hasta más de cinco mil por día.

Agregó que en tanto seguirán al pendiente de las instrucciones que se van a estar recibiendo en los próximos días, en donde es probable que ante la situación que se esta viviendo pueda haber más restricciones en cuanto a la operación de la playa.