Mantiene Okumura su rudeza

"El Tifón de Osaka" aún ve lejos su extinción.

El luchador japonés Okumura, que en 2017 sufrió una grave lesión en el cuello que estuvo cerca de bajarlo de los cuadriláteros de forma definitiva, manifestó que actualmente considera lejos el retiro y que no se ve en una compañía diferente al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

"Yo quiero seguir luchando. En 2017, especialistas que me revisaron en México, me dijeron: ´Ya no puedes volver a luchar. Si luchas otra vez, vas a vivir con silla de ruedas´", recordó el gladiador que lleva 16 años en el País.

Después de ser operado en la tierra del Sol Naciente, se recuperó y volvió a los cuadriláteros mexicanos. Aunque la agilidad y flexibilidad han disminuido, la rudeza no.

"Hasta la fecha estoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre, nunca he pensando (en abandonar la compañía). El futuro sólo Dios lo sabe. Yo no he pensado (dejar la empresa). Un día que me tendré que retirar, aquí me gustaría", señaló.

Pese a la situación económica afectada por la falta de presentaciones suspendidas debido a la pandemia del coronavirus, el nipón no ha buscado alternativas para obtener mayores ingresos económicos.

Por ahora, el japonés trata de prepararse físicamente en casa a la espera de la reanudación de las funciones de lucha libre.

"Ya estoy aburrido, pero tenemos que entender que ahorita es una situación muy complicada", manifestó.