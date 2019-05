MANTIENE LA BASE

"Vamos a mantener la base general del plantel, se mantiene el mismo cuerpo técnico y director deportivo, todos estamos en evaluación". Ricardo Peláez, director deportivo del Cruz Azul.

Ciudad de México.

Además de ratificar al portugués Pedro Caixinha como técnico de Cruz Azul para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el director deportivo Ricardo Peláez informó que Julio César Domínguez y José de Jesús Corona seguirán en el equipo y buscará de dos a cuatro refuerzos versátiles.

"Vamos a mantener la base general del plantel, se mantiene el mismo cuerpo técnico y director deportivo, todos estamos en evaluación, creo que después de la reunión (con directivos del club) las conclusiones son muy positivas", dijo Peláez en rueda de prensa.

Por su experiencia como directivo en diversos clubes e incluso en selecciones nacionales, resaltó la gran actitud del equipo en la "vuelta" de los cuartos de final ante América, un mensaje que indica que no hay por qué cambiar.

"Eso que detecto en cancha me manda un mensaje que, hay una defensa importante de jugadores a su trabajo, al cuerpo técnico y proyecto de los directivos. Apostamos por la continuidad, la relación con los jugadores y cuerpo técnico me parece profesional, muy buena y no hay por qué cambiar", añadió.

De la planeación del equipo para el próximo torneo, aseguró que ni el "Cata" Domínguez y "Chuy" Corona saldrán, al tiempo de manifestar que nunca hubo interés por Giovanni Dos Santos y sí por Carlos González, aunque éste no saldrá de Pumas de la UNAM.