Mantiene “Jumanji” primer lugar de taquilla

NUEVA YORK, EUA.— La película “Jumanji: Welcome to the Jungle” rugió al máximo el fin de semana en las taquillas de Estados Unidos y Canadá con un estimado de 27 millones de dólares en ventas de boletos.

Según cálculos de los estudios dados a conocer, "Jumanji" fácilmente se mantuvo como la película número uno en la región a pesar de la avalancha de más estrenos.

La cinta ahora se acerca a los 300 millones de dólares a nivel nacional y, después de recaudar 40 millones en China este fin de semana, a un total mundial de 667 millones de dólares.

Muy cerca estuvo “The Post”, de Steven Spielberg, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, sobre el drama de los Papeles del Pentágono. Twentieth Century Fox pronosticaba 18,6 millones para el fin de semana.

El thriller de Liam Neeson, "The Commuter", debutó con 13,5 millones. "Paddington 2", secuela de la adaptación de un libro infantil, abrió con 10,6 millones, y "Proud Mary" recaudó 10 millones de dólares.

A continuación presentamos las ventas de boletos aproximadas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Donde estuvieron disponibles, también se incluyen las cifras internacionales más recientes en esos mismos días. Las cifras finales de cuatro días en Estados Unidos y Canadá serán dadas a conocer el martes.

1. "Jumanji: Welcome to the Jungle", 27 millones de dólares (81 millones a nivel internacional).

2. "The Post", 18,6 millones (1,7 internacional).

3. "The Commuter", 13,5 millones (6,3 internacional).

4. "Insidious: The Last Key", 12,1 millones (17,7 internacional).

5. "The Greatest Showman", 11,8 millones (15,2 internacional).

6. "Star Wars: The Last Jedi", 11,3 millones (19 internacional).

7. "Paddington 2", 10,6 millones (1,9 internacional).

8. "Proud Mary", 10 millones.

9. "Pitch Perfect 3", 5,7 millones (8,3 internacional).

10. "Darkest Hour", 4,5 millones (10,6 internacional).