Mantiene el huevo precio hacia arriba

Matamoros, Tam.- El precio del huevo en Matamoros sigue teniendo la tendencia hacia arriba, ya que en esta semana llegó a los 45 pesos en su costo de mayoreo, sin que hasta el momento se haya informado la razón por la que tuvo este incremento que además fue bastante repentino.

Lauro Peña García, comerciante abarrotero de mayoreo, señaló que anda el rumor de que hay dos granjas afectadas y que hubo escasez del producto, tal vez por esta razón es que de repente subieron el precio, dijo.

Destacó que sin embargo, no les han dado una explicación precisa y esperan que por lo menos se mantenga en el costo que ya subió y no que subiendo más, "porque nos han dicho que por el momento no va a bajar".

Comentó que incluso por algunos días hubo escasez porque dejaron de surtir por 3 a 4 días, y muchos comerciantes se quedaron sin el producto, solamente algunos que habían estado pidiendo de más en anteriores pedidos, son los que contaban con el huevo.

Manifestó que si en las tiendas de abarrotes llega de 45 pesos a 50 pesos la tapa, en los centros comerciales estaba arriba de los 65 pesos, por lo que es importante que los compradores comparen precios.

Finalmente comentó que por lo menos ya no hay escasez en el producto, aunque su costo se sigue manejando en promedio los 28 pesos el kilo y la tapa en 45 pesos.