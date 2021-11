Mantiene Fonsi su esencia romántica con 'Nuestra Balada'

"Mi carrera comenzó hace 23 años con música romántica y siempre he jugado ese juego de la balanza, porque soy inquieto por naturaleza y porque me encantan las baladas y la música rítmica. Hasta cierto punto elegir una balada como corte promocional hace años que no hacía. "Se siente bien nadar contra corriente. Trato de recordarle a la gente que el romántico en mí sigue presente, es mi regalo a mis fans diciéndoles: 'Oye, esto nunca se va'", explicó el cantautor en entrevista virtual. Afamado por temas como "Aquí Estoy Yo" y "No Me Doy Por Vencido", Fonsi sabe del poder de la vulnerabilidad, por lo que quiso retomar el sentimiento para inspirarse. Además, una de sus satisfacciones es que el público ligue sus vivencias a su música. "Esta canción es mi forma de mantener mi público conectado a mí.

El hablar con el corazón roto en la mano para decir 'perdóname' nos genera algo diferente a la música romántica cuando viene de un punto de vista alegre. "Para mí esa balada cortavenas siempre viene del perdón y pedir que regresemos a lo que fuimos, ahí es donde uno logra apretarle el corazón a la gente también, porque todos hemos pasado por eso, en algún momento hemos dedicado una canción así", sostuvo el intérprete. El puertorriqueño no teme la experimentación, pues ha logrado más de lo que esperaba, incluyendo el éxito de "Despacito", que fue el video que tuvo más vistas en YouTube en 2017, con más de 4 mil 700 millones de reproducciones, ahora acumula más de 7 mil millones. También alista su gira internacional Noche Perfecta Tour, es coach de La Voz... España y sacó su propia colección de ropa con Hot Wheels.

"Han sido 23 años increíbles, de mucho aprendizaje, conocer al mundo y llegar a lugares donde jamás hubiese soñado con llegar. Comencé con mi primer disco en el 98, el segundo fue el que sí se lanzó a nivel internacional, pero jamás pensé que iba a poder viajar al mundo cantando en español, que iba a poder hacer conciertos masivos a nivel mundial. "Eso no era parte de mi sueño, que era sólo contar con un público. Mi sueño se quedó pequeño, la bolita de nieve empezó a crecer y empecé a extender mis metas.

Ahora estoy en un lugar de puro agradecimiento por vivir tanto y saber que quedan tantas cosas por decir", admitió. Cuando compone, Fonsi dedica sus temas a la mujer, pero hay un destinatario a quien le falta honrar: Puerto Rico. "Siempre he querido escribir una canción a mi Puerto Rico, dedicarle una canción a mi tierra que me dio tanto, que me inspiró tanto, pero es complejo. El momento en que nazca esa idea quiero que sea increíble y todavía no he llegado. Lo he intentado, pero quiero que sea el momento correcto", concluyó.