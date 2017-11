Mantiene Diablos a Cristante

Ciudad de México

El estratega argentino Hernán Cristante confirmó su continuidad en la dirección técnica del Toluca luego de reunirse en las instalaciones de Metepec con el presidente de los Diablos Rojos, Francisco Suinaga, y el director deportivo, Jaime León.

“Tengo contrato por seis meses más, obviamente ellos están por el tema de la continuidad y hay que ver qué se mejora para ir avanzando”, explicó Cristante tras la reunión.

Con esta ratificación, Cristante cumplirá su cuarto torneo al frente del equipo mexiquense.

Tras quedar fuera de la Liguilla en el Apertura 2016, Cristante clasificó a los Diablos en los dos certámenes más recientes. Sin embargo, en el Clausura 2017 fue eliminado en semifinales por Chivas, mientras que en el actual Apertura 2017 se quedó en Cuartos de Final ante Morelia, situación que desató rumores sobre su posible salida.

En ese sentido, Cristante reconoció que la falta de un título ya pesa.

“Lástima lo que sucedió, no pudimos alcanzar el objetivo. En líneas generales saben que no fue un mal año, pero que no se alcanzaron los objetivos, entonces sí hay que buscar el alcanzar los objetivos. A lo que viene”, dijo.

Los jugadores rompieron filas ayer y reportarán a la pretemporada el próximo 11 de diciembre.