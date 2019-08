Mantiene Barsa a Lionel Messi entre algodones

Madrid, España.

El capitán del Barcelona, el argentino Lionel Messi, trabajó este lunes en solitario en la Ciudad Deportiva, a la espera de que esta semana muestre mejoría, reciba el alta médica y entrar en la primera convocatoria del curso, con motivo del partido en Pamplona el sábado.



El delantero aún no ha jugado ni un solo minuto este curso tras la lesión en el sóleo de la pierna derecha, que le impidió realizar el tramo final de la pretemporada con su equipo, que fue cuando se incorporó tras las vacaciones.



El sábado pasado parecía que iba a entrar en la convocatoria, pero según explicó anoche Ernesto Valverde, Messi llegó al entrenamiento con molestias musculares, "aunque no fue una recaída", precisó el preparador azulgrana.



En el Barsa no se descarta que Messi realiza una buena semana de entrenamiento, aunque mañana Valverde ha da dado descanso a sus jugadores, pueda entrar en la lista para el partido del Sadar el sábado.



En la sesión de esta mañana, tras la victoria por 5-2 contra el Betis anoche en el Camp Nou, Valverde trabajó con los disponibles (Messi, Dembélé, Suárez y Netos están de baja por lesión), realizando un trabajo de recuperación los que jugaron en la segunda jornada de la Liga.



Valverde ha contado en el entrenamiento con los jóvenes Iñaki Peña, Carles Pérez, Sarsanedas y Abe, del Barsa B, y los juveniles Tenas y Ansu Fati.