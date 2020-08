Mantiene ADRA auxilio: apoyos a familias afectadas

Con la campaña "bajo una misma realidad", la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) realiza en Reynosa la entrega de apoyos en colonias afectadas por el huracán Hanna y que además la pandemia ha afectado.

La meta es entregar 300 tarjetas de monedero electrónico en 7 colonias, consideradas como más afectadas por las lluvias.

Rubén Isaac Ponce Andrade, director nacional de ADRA MÉXICO, comentó que se entregan monederos electrónicos para que con ese recurso puedan comprar enseres, colchones o lo que requieran para atender las primeras necesidades.

"Es una tarjeta con la cual pueden comprar en cualquier lugar, pueden comprar comida hasta artículos de cocina y del hogar para suplir esa necesidad", expresó.

Desde que se presentó el desastre se ha apoyado a Reynosa, primero con agua potable y comida, entraron con lanchas, posterior con colchones, así como ropa limpia y actualmente se entrado entregando las tarjetas de monedero electrónico.

"No todos tenemos la misma realidad, con la pandemia las cosas eran muy complicadas y la economía del mundo tiene problemas y México no es la excepción, Reynosa y Tamaulipas, pero tenemos una ventaja que debemos recordar es que somos Mexicanos y que juntos vamos a salir si nos unimos, hay que ser conscientes de que no todos tenemos la misma realidad", expresó.

La agrupación es internacional y se apoya de donaciones de personas de diferentes partes, para ayudar en las zonas donde más se requiera.