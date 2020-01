Mantendrán cerco contra coronavirus

No tenemos aún claridad, períodos de incubación, fechas de sobrevida al aire libre del virus, son muy lábiles (que no resisten la exposición al aire libre o que pueden sobrevivir sólo un corto período fuera de la célula) . Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de Salud federal, a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), dio a conocer que probable caso de contagio de coronavirus en Tamaulipas resultó negativo, a pesar de esto la secretaria Gloria de Jesús Molina Gamboa aseguró que el cerco epidemiológico se mantendrá para impedir el paso de esta enfermedad a la entidad.

"Seguimos manteniendo alerta la red de notificación inmediata y reforzamos las entradas de personas del extranjero en los puertos tanto de Tampico como de Altamira; reforzamos con Salud Internacional y haremos los filtros que ya tenemos en los pasos fronterizos de la frontera de Nuevo Laredo a Matamoros por el caso confirmado hasta ahorita en Estados Unidos".

A nivel mundial van más de 500 casos y 17 fallecidos de coronavirus, principalmente en países como China, Tailandia, Corea del Sur y Japón según la Organización Mundial de la Salud; en este país el cerco epidemiológico es más estricto en aeropuertos de la Ciudad de México y Tijuana, los cuales reciben vuelos internacionales provenientes de Asia. En Tamaulipas se cuenta con cinco aeropuertos los cuales reciben vuelos nacionales por lo que las medidas son menos estrictas.

SIN CLARIDAD

En cuanto al riesgo de contagio por paquetería internacional, la doctora Molina Gamboa precisó que este tipo de virus tienen pocas posibilidades de supervivencia al exponerse al aire libre, pero recalcó que todavía no se conoce el ciclo de vida de la nueva cepa del Coronavirus, "no tenemos aún claridad, períodos de incubación, fechas de sobrevida al aire libre del virus, son muy lábiles (que no resisten la exposición al aire libre o que pueden sobrevivir sólo un corto periodo fuera de la célula), en general todos los virus son lábiles y no habría ningún riesgo en ese tipo".