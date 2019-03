Mantendrá Pemex contratos vigentes

Tula, Hgo.

Al conmemorar el 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que iniciará un nuevo paradigma para rescatar de nuevo a la industria petrolera nacional. En el campo de futbol de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, ante cientos de trabajadores de Pemex, el mandatario adelantó que el 80% del potencial petrolero de Petróleos Mexicanos (Pemex) seguirá bajo dominio de la nación.

"Vamos a rescatar de nuevo la industria petrolera nacional. No les dio tiempo llevarse todo porque entregaron contratos que solo comprometen el 20% de todo el potencial petrolero, 80% sigue estando bajo dominio de la nación y así continuará. Estamos en el inicio de un nuevo paradigma, vamos a transformar a Pemex y a México. Vamos a rescatar a la industria más importante del país, a Pemex y la CFE, las dos empresas de la nación y estratégicas", expresó el mandatario.

En compañía de parte de su gabinete, directivos de Pemex así como autoridades de Hidalgo, López Obrador afirmó que siempre ha habido el acecho y la intención de regresar el petróleo a manos de particulares.

Y aunque dijo que la reforma energética fue un rotundo fracaso, aseguró que se van a respetar los contratos firmados. Pero aclaró que pondrá a competir a los particulares con Pemex para demostrar que es más eficiente esta empresa.

"No vamos a cancelar esos contratos, que continúen, y ojalá que inviertan y extraigan petróleo. Porque hasta ahora no ha habido nada, engañaron, dijeron que con la reforma energética íbamos a extraer 3 millones de barriles y solo extraemos 1.7 millones de barriles. Se cayó la producción petrolera desde que se aprobó la reforma energética, un rotundo fracasó, no aumentó la producción, lo mismo con las gasolinas, es una vergüenza que consumimos 800 mil barriles y solo producimos 200 mil", dijo.

El presidente afirmó que en tres años México dejará de comprar la gasolina al extranjero y a producir todo en las seis refinerías que se rehabilitarán y en la que se va a construir en Dos Bocas, Tabasco.

Reiteró que no habrá gasolinazos, es decir, se van a mantener en términos reales los precios de los combustibles, sin aumento en las gasolinas en términos reales. "Nos va a alcanzar y nos va a rendir el presupuesto y México se va a convertir en una potencia, será ejemplo mundial. Progreso con justicia social", enfatizó.

Inversiones dan un mejor horizonte de largo aliento

>Las inversiones federales que el presidente Andrés Manuel López Obrador está destinando a Petróleos Mexicanos (Pemex) permiten proyectar un mejor horizonte de largo aliento contra la tendencia que se había implantado en el régimen anterior, sostuvo el director Octavio Romero Oropeza.

>En la ceremonia conmemorativa del 81 aniversario de la expropiación petrolera, en la refinería de Tula, Hidalgo, informó que para detener la declinación de la producción petrolera e iniciar su recuperación, se llevará a cabo una nueva estrategia de explotación de hidrocarburos, con el desarrollo de 20 campos nuevos.

>"De acuerdo con la proyección de nuestros técnicos de Petróleos Mexicanos, ya se logró detener la caída, por lo que a partir de ahora podemos esperar una tendencia al alza", añadió ante secretarios de Estado y representantes del Poder Legislativo.

>Destacó que a más de 100 días del inicio de esta administración, Pemex ha logrado ahorros por cerca de 30 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil 600 millones son por el nuevo esquema de contratación, mil 200 millones por medidas de austeridad y 13 mil millones de pesos por el combate al robo de combustibles.